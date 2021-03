Pumpevirksomheden Grundfos måtte se salget falde med 4,4 procent sidste år på grund af corona.

Selv om anden halvdel af 2020 bød på et stærkere salg for Grundfos, var det ikke nok til dæmme op for tilbagegangen i årets første seks måneder.

Her brød coronapandemien ud, hvilket også ramte virksomheden, der producerer forskellige former for pumper.

Omsætningen endte på 26,3 milliarder kroner, hvilket er 1,2 milliarder kroner mindre end i 2019, hvor salget var rekordhøjt.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Coronakrisen betød, at Grundfos sidste år måtte opsige 600 medarbejdere. Ved udgangen af 2019 havde selskabet globalt mistet over 19.000 medarbejdere.

Det er det første årsregnskab med den nye topchef Poul Due Jensen for bordenden. Han er stolt af resultatet set i lyset af corona.

- Grundfos er vores medarbejdere, og jeg er stolt over at se, at vi trods en global pandemi leverer meget stærke økonomiske resultater, øger vores medarbejdermotivation og kundetilfredshed og samtidig bidrager væsentligt til at reducere vores eget og vores kunders energiforbrug, siger han i meddelelsen.

Han peger på, at den økonomiske styrke gør, at der kan investeres yderligere for at nå selskabets ambitioner.

- Desuden er vi med succes gået i luften med vores nye kundeorienterede organisation. Grundfos er i rigtig god form og klar til fremtiden, lyder det fra topchefen.

Grundfos skulle finde en ny topchef, efter at Mads Nipper valgte at forlade stillingen for i stedet at starte hos energikoncernen Ørsted.

Valget faldt på stifterens barnebarn Poul Due Jensen, der har været ansat i selskabet i en længere periode - siden 2015 som en del af den øverste ledelse.

Grundfos har hovedkvarter i Bjerringbo. Selskabets pumper bruges over alt i industrien og i ejendomme.

Eksempelvis til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

/ritzau/