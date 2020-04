Den delvise nedlukning af Danmark har givet færre skader, men også mere rejserelateret aktivitet for Tryg.

Det globale udbrud af coronavirus har skabt travlhed hos forsikringsselskabet Tryg.

Til og med marts har Tryg brugt 255 millioner kroner på at hjælpe 30.000 kunder i Danmark, Sverige og Norge med hjemtransport og afbestilling af rejser.

Tryg har dog genforsikret sig hos andre forsikringsselskaber, og det dækker derfor en del af udgifterne. Når genforsikringerne er betalt, lyder regningen til hjemtransport og afbestillinger på 115 millioner kroner.

Økonomisk set er coronaudbruddet dog ikke kun skidt nyt for Tryg.

Tiltagene for at inddæmme smitten i Danmark har sparet Tryg for en række udbetalinger i forbindelser med ulykker, skader på bil og indbo og færre sundhedsydelser.

Når coronaregningen gøres op i Trygs forsikringsaktiviteter, lyder resultatet på et minus på 40 millioner kroner. Det fortæller koncernchef Morten Hübbe i forbindelse med Trygs regnskab for første kvartal.

Tryg har dog også lidt hårdt under de ustabile aktiemarkeder, og Tryg har et investeringsresultat på knap minus en milliard kroner.

Det får dog ikke Tryg til at ryste på hånden, og ligesom i slutningen af marts gentager selskabet, at den fastholder sine forventninger sit resultat for 2020.

/ritzau/