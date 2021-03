Nationalbanken er kommet med nyt skøn for økonomiens udvikling. Corona gør usikkerheden større, siger økonom.

For blot få måneder siden forventede Nationalbanken, at den danske økonomi ville vokse 2,9 procent i 2021.

Hvad banken ikke vidste var, at samfundet kort tid efter ville blive lukket ned igen for at bremse coronasmitten.

Nu er brodden taget af optimismen, og bruttonationalproduktet (bnp) skønnes i stedet blot at vokse 1,4 procent i år.

Ifølge Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, er der altid usikkerheder, når der spås om den økonomiske udvikling.

Corona har dog gjort usikkerheden større end normalt.

- I en situation, hvor man kan være udsat for nedlukning af økonomien, så bliver usikkerheden på de økonomiske skøn bare større, siger han.

/ritzau/