Fredag blev der muligt at se årsopgørelsen for 2020. Det har givet mange besøg på Skattestyrelsens hjemmeside.

Siden fredag aften har danskerne kunnet tjekke deres årsopgørelse for sidste år, der viser, om man skal have eller betale penge tilbage i skat.

Den har mange gjort. Siden adgangen blev åbnet fredag klokken 18, har der været 2,37 millioner besøg på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det oplyser styrelsen på Twitter. Tallene, der dækker besøg og ikke unikke brugere, omfatter besøg til og med klokken 16.

- Vi ser et mønster i år, hvor langt flere går ind og retter i årsopgørelsen eller føjer fradrag til, fortæller Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

Der er indtil videre foretaget 640.537 ændringer i årsopgørelserne. Næsten 500.000 borgere har været inde at rette i deres kørselsfradrag - eller angive at de har et fradrag.

- Det er 180.000 flere end på samme tidspunkt sidste år, lyder det fra Karoline Klaksvig.

Normalt bliver kørselsfradraget automatisk sat på ens årsopgørelse, men det er ikke sket i år, da mange har arbejdet hjemmefra på grund af coronaudbruddet.

Derfor skal man selv taste ind, hvor mange dage man har transporteret sig til og fra jobbet. Også et andet fradrag piller danskerne ved:

- Vi ved, håndværkerne har haft travlt. Mange har haft håndværkere, som man kan skulle have noget fradrag for, siger Karoline Klaksvig.

For at kunne få et kørselsfradrag, skal man have sammenlagt mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Det har cirka 1,2 millioner danskere.

Skattestyrelsen følger nøje med i, at der bliver indberettet korrekt fradrag.

Normalt er der omkring 760.000 danskerne, som retter i årsopgørelsen. Oven på corona ventes dog et andet billede i år:

- Det er vores forventning, at vi vil se en hel del flere, der retter i år, fortæller Karoline Klaksvig.

Årsopgørelsen viser, hvad man har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat sidste år.

Den kan rettes frem til 1. maj.

Normalt plejer omkring tre fjerdedele at få penge tilbage i skat. Hvis man skal have skat retur, vil pengene bliver udbetalt fra 9. april.

