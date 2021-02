Danmarks økonomi skrumpede 3,7 procent i 2020. Det er ikke gået helt så slemt som frygtet.

Coronakrisen har sendt Danmarks økonomi ud i den største nedtur i mere end ti år.

Danmarks økonomi skrumpede med 3,7 procent i 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er største tilbageslag for dansk økonomi siden finanskrisen i 2009, hvor økonomien skrumpede 4,9 procent.

Der er tale om en indikator for udviklingen. Danmarks Statistik understreger, at der er større usikkerhed end normalt ved tallet.

Der er løbende justering af bnp-tallet, i takt med at der kommer flere data.

Det er før set, at der flere år senere bliver lavet ændringer af bnp bagudrettet.

Selv om nedturen er den største i årevis, er det ikke gået så slemt, som mange økonomer og eksperter forventede i starten af coronaudbruddet.

Blandt andet spåede Den Internationale Valutafond (IMF) en nedtur på 6,5 procent i foråret, mens regeringen spåede en tilbagegang på 5,3 procent.

At det ikke gik værre, skyldes ifølge cheføkonom i Danske Bank Las Olsen, at der kom gang i økonomien, da samfundet genåbnede i sommeren sidste år.

- Forbruget og aktiviteten steg hurtigt igen, da man åbnede for det, og det er noget helt andet, end hvad man ser i en normal økonomisk krise som for eksempel finanskrisen.

- Det skyldes også, at vi i Danmark har været bedre til holde de brancher kørende, som ikke var lukket ned, end man har set i Sydeuropa eller Storbritannien, og at virksomheder og forbrugere har strakt sig langt for at få tingene til at fungere - også med nedlukning, siger han i en kommentar.

Han understreger dog, at der er tale om en voldsom tilbagegang i 2020.

Danske Bank regner med, at den samlede regning fra coronakrisen vil kunne opgøres til omkring 300 milliarder kroner. Det svarer til cirka 50.000 kroner per dansker.

- Det er et tab, der rammer os gennem mindre overskud, lavere lønstigninger og en stor regning til det offentlige, som godt nok ikke behøver blive betalt lige nu, men som stadig er penge, vi kunne have brugt til noget andet, siger Las Olsen.

/ritzau/