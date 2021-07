Større virksomheder som for eksempel Arla og TDC har haft så gode erfaringer med hjemmearbejde under coronakrisen, at de nu i højere grad vil indbygge hjemmearbejdet i medarbejdernes hverdag.

Det skriver Finans.dk.

Hos TDC vil 2.500 ansatte få mulighed for at arbejde helt op til fem dage om ugen derhjemme.

Hos Arla derimod er der ikke lagt op til et bestemt antal dage, men til at medarbejderne laver en aftale med deres nærmeste leder.

Hvad synes du om hjemmearbejde?

Ifølge en analyse fra erhvervsorganisationen DI har næsten en halv millioner danskere i det private erhvervsliv arbejdet hjemmefra under coronakrisen, syv gange som meget som normalt.

På den anden side af coronakrisen forventer virksomhederne, at omfanget af hjemmearbejde vil være mere end dobbelt så stort, som før coronavirus kom til Danmark.

Karen Tobiasen, tidligere HR-chef i Nordea og i dag selvstændig rådgiver i firmaet BreathingBusiness, mener, at virksomheder gør klogt i at give medarbejdere mulighed for hjemmearbejde:

»Jeg tror, at hybriden er den, der kommer til at overleve. Den tager det bedste af begge dimensioner. Du får både det sociale, kreative og innovative, og du får roen de par dage, hvor du ikke skal køre ind på arbejde,« siger hun til Finans.dk.

Virksomhederne siger samstemmende, at fysisk fremmøde på arbejdspladsen er afgørende for en række opgaver, især udvikling af nye ideer og produkter.