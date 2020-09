Fra første til andet kvartal faldt antallet af ledige stillinger markant i den private sektor, viser nye tal.

Coronakrisen gav et markant fald i antallet af jobopslag i andet kvartal.

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt med 10.900 fra kvartalet før til 24.600. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallet viser ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, hvor kraftigt arbejdsmarkedet blev ramt af krisen.

- Den enorme usikkerhed betød, at virksomhederne i stor stil stoppede med at lede efter nye medarbejdere, skriver han i en kommentar.

Det tyder dog på bedring, når tallene for tredje kvartal kommer. Det går nemlig bedre på arbejdsmarkedet end i starten af krisen.

- Det skyldes, at virksomheder i dag har fået mere klarhed om omfanget af krisen og derfor har mulighed for at ansætte nye medarbejdere, vurderer økonomen.

/ritzau/