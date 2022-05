Mens corona de sidste par år har hærget, har en pind i næse eller mund været en stor del af hverdagen.

Og det er noget, der har skabt lange køer ved testcentrene landet over.

Men hvad gør man så, når pandemien er aftagende og testkøen er tom?

Man satser på noget nyt.

»Vi tror, at det her er hvad der skal til for at komme – ja, jeg vil næsten kalde det en 'klamydiaepidemi' – til livs,« siger Trine Baadsgaard, pressechef hos Copenhagen Medical.

Ja, du læste rigtigt. Copenhagen Medical, der på nuværende tidspunkt tilbyder coronatest, vaccination og sundhedstjek, lancerer snart et helt nyt tilbud: Klamydiatest.

'Pilotprojektet' er skudt i gang og er ved at blive testet forskellige steder i Danmark.

I Odense har der allerede fredag stået et skilt i gadebilledet med ordene: 'Sundhed, der passer til dit liv. Gratis klamydiatest'.

Et skilt, der ifølge Trine Baadsgaard fejlagtigt var placeret i Odenses gågade. For selvom testen under 'pilotprojektet' er gratis, gælder det altså kun de steder, hvor der er indgået en intern aftale.

»Når det lanceres i midten af maj, kommer det til at koste penge. Hvor meget, kan jeg ikke svare på endnu. Men det bliver en god pris, så meget kan jeg sige,« siger Trine Baadsgaard.

I forlængelse heraf fortæller hun, at tilbuddet vil gælde alle deres sundhedscentre. Og at det ikke vil erstatte coronatesten.

Men hvordan kommer det så til at foregå?

»Man går ind og tager testen på sig selv. Enten kan man gøre det på toilettet, eller også kan man tage den med hjem og gøre det, der,« siger Trine Baadsgaard.

Efterfølgende bliver den sendt ind på et laboratorium, hvorfor svaret bliver sendt til en.

Men hvorfor skulle man betale penge for en test, som man kan få gratis i det offentlige?

»Vi vil gøre det både nemmere og hurtigere.«