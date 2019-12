Koncernen bag Superbrugsen vil være klimapositiv i 2030 ved at bruge vedvarende energi og mindske forurening.

Skadelige gasser i køleanlæg skal udfases. Firmabiler skal køre på alternativer til benzin og diesel. Og unødig brug af emballage skal minimeres.

Coop vil være klimapositiv i 2030, og for at nå det mål har koncernen lanceret en lang liste med initiativer, som skal mindske udledningen af CO2 og andre klimabelastende gasser fra Coops forretninger og administration.

Under Coop er supermarkeder som Superbrugsen, Fakta, Kvickly og Irma.

Betegnelsen "klimapositiv" dækker over, at Coop vil kompensere for de klimagasser, som koncernen trods alt udleder, ved at plante træer.

For uanset hvor meget Coop gør for at skabe en klimavenlig drift, vil der være et aftryk på miljøet, understreger klimachef Peter Svendsen.

- Regnskabet kan ikke gå helt i nul. Så man er nødt til at lave nogle initiativer for at trække CO2 ud af atmosfæren, siger han.

Mens koncernen vil være klimapositiv i 2030, skal CO2-udledningen fra Coops driftsaktiviteter være reduceret med 75 procent i 2025.

- Vi synes, det er vigtigt. Vi læser næsten dagligt rapporter, som viser, at den måde, vi agerer på i dag, ikke kan vare ved.

- Vi vil gerne vise vejen for en klimaplan, som både er ambitiøs og relevant, siger Peter Svendsen.

I sidste uge sendte Coop et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen (S) med en opfordring om, at trykte tilbudsaviser bliver forbudt.

Bevæggrunden for koncernen var at beskytte miljøet og undgå papirspild.

Forslaget om forbuddet indgår som ét af i alt 12 punkter i Coops klimaplan. Hvis forbuddet bliver en realitet, vil Coop kvittere ved at plante træer og genetablere offentlig skov til en værdi af 25 millioner kroner.

Derudover handler klimaplanen om, at mere klimavenlige produkter skal fremmes, madspild skal mindskes, og så skal en funktion i Coops app vise forbrugerne, hvor stort et klimaaftryk deres indkøb sætter.

Hertil kommer, at opsætning af vedvarende energikilder i Danmark skal dække en stor del af koncernens samlede elforbrug.

/ritzau/