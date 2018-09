Supermarkedsgiganten Coop har måttet hoste op med over 100.000 kroner for at have vildledt kunderne med et cykeltilbud på irma.dk, der så bedre ud, end det var.

»Man må ikke stille forbrugerne en større besparelse i udsigt, end de reelt får. Det havde Irma gjort med denne cykel, og derfor politianmeldte vi virksomheden,« siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Sagen drejer sig om en cykel, som blev solgt på en af Coops hjemmesider, irma.dk, for 2.995 kr. i 2015.

Ugen efter blev en af køberne opmærksom på, at den cyklen blev solgt for 3.145 kr samme sted - hvor prisen blev markedsført som et tilbud med en besparelse på 10 procent, idet førprisen blev angivet til 3.495 kr.

Kunden kontaktede Forbrugerombudsmanden, som efter at have undersøgt sagen kunne konstatere, at cyklen stadig blev markedsført på samme vis.

Derfor politianmeldte Forbrugerombudsmanden Coop for at have overtrådt vildledningsforbuddet.

Tre år senere har sagen fået sin afslutning.

Coop Danmark A/S har vedkendt sig ansvaret og accepteret en bødestraf på 60.000 kr. Derudover har Coop fået konfiskeret de 43.594 kr., som supermarkedsgiganten uberettiget tjente på salget af cyklen som følge af lovovertrædelsen.

»Forbrugerne skal kunne stole på de tilbud, de møder, så de kan træffe beslutninger på et korrekt grundlag. Virksomhederne må ikke lokke forbrugerne med tilbud, som i realiteten ikke er tilbud,« siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Efter at Forbrugerombudsmanden gjorde Coop opmærksom på lovovertrædelsen tilbage i 2015, oplyste virksomheden, at der var sket en fejl i markedsføringen af cykeltilbuddet.

Coop er en af Danmarks største detailkæder og har blandt andet supermarkederne SuperBrugsen, Kvickly, Fakta og Irma under sin paraply.

Derudover sælger de dagligvarer på hjemmesiderne coop.dk og irma.dk.