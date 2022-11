Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Coop Danmark slår et stort brød op.

Bogstavelig talt.

De vil nemlig fra foråret næste år sælge friskbragt brød i 200 Coop-butikker. Det sker under Coops bagerkoncept, BrødCooperativet.

Det oplyser Coop Danmark A/S i en pressemeddelelse.

Et nyt bageri i Albertslund på 4.000 kvadratmeter skal hver dag bage brødet, som skal leveres til butikkerne.

»BrødCooperativet er en væsentlig løftestang i Coops ambition om et optimeret kundemøde. Vi ved at brød, der er til at betale, og i særdeleshed friskbagt brød er en væsentlig del af indkøbsoplevelsen, og med udvidelsen af vores bageri tager vi strategien et skridt videre,« forklarer Coops administrerende direktør Kræn Østergaard Nielsen og fortsætter:

»Særligt muligheden for at levere friskbagt brød til alle vores Coop 365 butikker på Sjælland skal være med til at differentiere os, så vi også her gør en forskel.«

Det nye bageri forventes at stå klar til april 2023.

I sommer kunne Coop fortælle, at deres fællesbageri i Brøndby skulle udvides fra 1400 kvadratmeter til 4000, og nu skalerer virksomheden altså op igen.