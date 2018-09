Supermarkedsgiganten Coop opfordrer deres 1.200 butikker til at fyre alle ansatte mellem 13 og 15 år.

Coops ledelse opfordrer også til, at butikkerne fremover lader være med at ansætte unge under 15 år. Det sker som konsekvens af, at Coop har fået flere påbud om unge og deres arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet.

»Det er simpelthen for stor en risiko og for dyrt at få påbud og bøder fra myndighederne,« siger arbejdsmiljøchef i Coop, Thomas Hermann, til DR.

Hvis butikkerne under Coops paraply retter sig efter ledelsens opfordring, betyder det, at omkring 2.000 unge danskere mister deres fritidsjob.

Thomas Hermann forklarer kursskiftet med, at Arbejdstilsynet - efter Coops opfattelse - er begyndt at fortolke reglerne for ungarbejdere anderledes end før.

I 2017 fik Coop i alt otte påbud. Det er indtil videre blevet til fem påbud her i 2018.

Arbejdstilsynet er uenige med Coop i, at reglerne for ungarbejdere er strammet og undrer sig over, at supermarkedsgiganten nu vil fyre alle medarbejdere under 15 år.

»Coop har ikke henvendt sig til os, men vi vil meget gerne i dialog med Coop omkring emnet,« siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Lars Tue Toft til DR.

Synes du, Coops ledelse gør det rigtige ved at opfordre butikkerne til at fyre alle medarbejdere under 15 år?

I de danske supermarkeder må unge hjælpe med lette opgaver så som modtagelse af varer, sortering, optælling, prismærkning, samt pakning af varer og emballage. De må også stå for lettere ekspedition.

Coop har fået flere påbud, fordi unge medarbejdere har udført farligt arbejde. Det kan eksempelvis være at tømme en flaskeautomat, hvor der er risiko for, at medarbejderen kommer til skade.

Coop har i dag omkring 20.000 ansatte under 18 år. 2.000 af dem går i folkeskole.

Det er dem, der mister deres job i Coops butikker - SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Fakta og Irma - hvis butikschefterne retter sig efter koncernledelsens ønske.