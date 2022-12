Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

12 Daglig'Brugser lukker til februar.

Det skriver Coop Danmark A/S i en pressemeddelelse fredag.

Det sker på grund af både de stigende energipriser og kundernes ændrede indkøbsvaner, lyder det.

Butikkerne går ud af dette år med et samlet underskud på 12 millioner kroner.

Og det er altså butikker, der i forvejen har haft en svingende omsætning med underskud i flere år, lyder det i pressemeddelelsen fra kædedirektør Torben B. Andersen, Dagli'Brugsen:

»Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen – og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund.«

»Men den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning,« siger Torben B. Andersen.

Coop Danmark A/S skriver ligeledes, at alle 314 medarbejdere fra butikkerne bliver opsagt

»Men Coop vil i videst muligt omfang forsøge at finde job andre steder i Coop Familien til de berørte,« lyder det.

De 12 butikker, der er tale om, er: Vorrevangen (Aarhus N), Jordrup, Lime, Nørhalne, Frølunde, Gandrup, Tarp, Engesvang, Kalvehave, Veflinge, Borris og Vester Åby.

Butikkerne har sidste åbningsdag fredag 24. februar 2023.