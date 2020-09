Fra tirsdag afløser finansdirektør Kræn Østergård Nielsen Peter Høgsted som administrerende direktør i Coop.

Den 24. august meldte dagligvarekoncernen Coop ud, at administrerende direktør Peter Høgsted ville fratræde sin stilling senest ved udgangen af året, og at bestyrelsen ledte efter en erstatning.

Men bare to uger senere er det blevet besluttet, at det bliver nuværende finansdirektør Kræn Østergård Nielsen, der fra tirsdag afløser Peter Høgsted.

Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad og stolt. Det er en fantastisk og vigtig virksomhed. Jeg er selvfølgelig også ydmyg, for det er en stor virksomhed i en meget omskiftelig tid, men jeg er rigtig glad, siger Kræn Østergård Nielsen.

Coop ejer dagligvarekæderne Dagli'- og Superbrugsen, Irma, Kvickly og Fakta. Kræn Østergård Nielsen vil forsøge at samle butikkerne mere.

- Coop er ikke et one-man-show. Det primære, jeg kan bidrage med, er at forene vores 40.000 kolleger og vores 1,9 millioner ejere og skabe en fælles retning og sikre, at vi eksekverer den i kundernes tjeneste.

- Så kan vi sammen rette blikket ud ad, se hvad vi kan gøre for vores kunder, og bruge lidt mindre krudt internt og bruge mere krudt eksternt, siger han.

Coop skal blive ved med at være forankret lokalt. Og så skal koncernen følge med tiden, mener Kræn Østergård Nielsen.

- Jeg vil fortsat kæmpe for Coops mærkesager: Gøre mest lokalt, den grønne omstilling og at gøre hverdagen nemmere med digitalisering, siger han.

- Sammen med resten af ledelsen og medarbejderne vil Kræn sikre, at Coop i fremtiden kommer til at stå endnu stærkere til gavn for medlemmer og kunder, siger bestyrelsesformand Lasse Bolander.

Kræn Østergård Nielsen bestrider i øjeblikket stillingen som finansdirektør. Han har været ansat i Coop de seneste syv år i forskellige direktørstillinger og træder til som koncernens administrerende direktør tirsdag.

/ritzau/