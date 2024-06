Finansdirektør fra OK skal fra 19. juni stå i spidsen for cirka 950 dagligvarebutikker i Coop Danmark.

Thor Skov Jørgensen, som er finansdirektør i energiselskabet OK, skal være administrerende direktør i Coop Danmark.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

I april blev det meldt ud, at OK og Coop amba havde indgået en aftale, hvor OK i grove træk overtager halvdelen af ejerskabet af Coop Danmark og får bestemmende indflydelse.

Coop amba er foreningen bag Coop Danmark, som tidligere ejede 100 procent af dagligvarekoncernen.

Aftalen indebærer blandt andet, at OK og Coop amba tilsammen skyder to milliarder kroner ind i Coop Danmark.

Samtidig blev det meddelt, at den daværende topchef i Coop Danmark, Kræn Østergaard Nielsen, ville træde tilbage.

Thor Skov Jørgensen kom til OK i 2023. Inden da var han en del af topledelsen i dagligvarekoncernen Salling Group.

Han tiltræder som topchef i Coop Danmark 19. juni.

Coop Danmark står bag omkring 950 butikker. Koncernen har kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen og 365discount.

De seneste år har Coop Danmark været ramt af store millionunderskud.

Senest viste regnskabet for 2023 et underskud på driften på 717 millioner kroner. Det samlede underskud efter nedskrivninger landede på 2,3 milliarder kroner efter skat.

Aftalen med OK har til formål at skabe økonomisk ro og fokus på driften, lyder det.

- Thor vil sikre et stærkt fokus på drift og lønsomhed og samtidig styrke Coops særkende, herunder vores kollegers potentiale og forstærke Coops position på markedet, siger bestyrelsesformand for Coop Danmark, Jeff Gravenhorst, i pressemeddelelsen.

I Salling Group var Thor Skov Jørgensen blandt andet driftsdirektør i Netto og direktør for Føtex.

Aftalen mellem OK og Coop amba mangler fortsat at blive godkendt af konkurrencemyndighederne. Det forventer Coop sker i slutningen af juni, lyder det.

/ritzau/