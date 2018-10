Igennem 40 år har baby- og børnetøjsmærket Friends været at finde på hylderne i Coops butikker. Nu får Friends for første gang nogensinde sin helt egen butik.

»Friends er et af Danmarks tre kendteste mærker inden for børnetøj. Derfor synes vi, at det er spændende og prøve om mærket kan klare sig på egen hånd, altså i sin helt egen butik,« siger Coops kategorichef Anne Marie Hartmann i en pressemeddelelse.

Butikken kommer til at ligge i det nye center Søtorvet i Hvalsø på Midtsjælland og slår dørene op torsdag den 11. oktober.

Den 150 kvadratmeter store butik kommer til at indeholde det fulde sortiment af Friends' baby- og børnetøj. Derudover vil der være legetøj og Änglamark-produkter målrettet de mindste på hylderne.

Det er direktøren for Hvalsø Brugsforening, Kim Kanstrup, der står bag byens nye center - og den første butik, som er øremærket til Frinds-mærket.

»Hvalsø er et smørhul for børnefamilier, og vi har manglet en butik for den yngste aldersgruppe. Da det er kvalitets- og miljøbevidste folk, der bor her, synes jeg, at det var indlysende at åbne en Friends-butik her,« siger han i pressemeddelelsen.

Hvis butikken bliver en succes, er Coop klar til at åbne flere selvstændige Friends-butikker.

Hidtil er Friends kun blevet solgt i Kvickly, SuperBrugsen og på Coop.dk Shopping.