Mens det formentlig vil gøre ondt på de fleste virksomheder at have underskud år efter år, så lader det ikke til at være tilfældet for det aarhusianske gods Constantinsborg.

Det er da også Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der driver det kendte gods, og han er antagelig modstandsdygtig over for mindre negative millionbeløb.

Dog bemærkes det i regnskabet for Constantinsborg, at Anders Holch Povlsen som direktør stempler årets resultat på minus 2,5 millioner kroner som 'utilfredsstillende.'

Godset er en del af De 5 Gaarde, som er et samarbejde mellem fem af landets største gårde, Constantinsborg, Frijsenborg, Gyllingnæs, Schackenborg og Wedellsborg.



Men til trods for at tilhøre det kendte varemærke, kniber det med at skabe positive resultater. For det er ifølge Finans 16. år i træk, at godset, der ligger ud til Årslev Engsø vest for Aarhus, har underskud.

Men i betragtning af at egenkapitalen lyder på hele 304 millioner kroner, betyder de mange års underskud ingenlunde, at godset er i krise.

Og Anders Holch Povlsen regner da også med at kunne viske de røde tal på bundlinjen ud på sigt.

'Virksomhedens ledelse forventer forbedring af resultatet i det kommende regnskabsår,' står der i regnskabet.