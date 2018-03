Berlingske Media melder om skift i toppen af bestyrelsen, kort efter en ny strategi for huset er annonceret.

København. Connie Hedegaard er tiltrådt som ny bestyrelsesformand for mediehuset Berlingske Media.

Hun afløser dermed Kim Graven-Nielsen, der fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Det skriver koncernen i en pressemeddelelse mandag.

- Sjældent har mediernes udfordring med at få økonomi og publicisme til at gå op i en højere enhed været større - og sjældent har samfundets behov for, at man lykkes med lige præcis den udfordring været større, siger hun.

- At sikre at Berlingske Media også i fremtiden kan løfte sin helt centrale opgave i det danske samfund, er en opgave jeg glæder mig til at blive en del af, siger Hedegaard.

Connie Hedegaard har flere formandskaber på CV'et.

Hun er i dag formand for klimafonden KR Foundation, den grønne tænketank Concito, Aarhus Universitet og har en række bestyrelsesposter.

Desuden har hun tidligere siddet i Folketinget for Det Konservative Folkeparti og været Danmarks EU-kommissær.

Men den brede karriere omfatter også en stilling som journalist på Berlingske, chef for DR's Radioavisen og studievært på DR2 Deadline.

For nylig offentliggjorde Berlingske Media, at 93 stillinger skulle skæres. Det medførte strejke fra flere af de ansatte.

Internt i Berlingske Media er det med begejstring, at dagens nyhed kommer på bordet, fortæller Christian Van Thillo, der er administrerende direktør for De Persgroep, som ejer mediekoncernen.

- Hun (Connie Hedegaard, red.) har indsigt i medier, har en moderne, konservativ forståelse af samfundet og et internationalt udsyn, som gør hende til en stærk sparringspartner for ledelsen og aktionærerne, siger han.

Den røde tråd i omlægningen af mediehuset er, at Berlingske skal være endnu mere digital, og så skal både medarbejderstaben og forretningen trimmes.

Det indbefatter blandt andet, at børneavisen Kids News lukkes, og at BT får reduceret sit sideantal. Desuden skifter gratisavisen Metroexpress navn til BT Metro.

