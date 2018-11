Coloplasts direktør Lars Rasmussen fastholder aktieoptioner trods skift til formandspost i selskabet.

Coloplasts mangeårige direktør Lars Rasmussen beholder sit lukrative optionsprogram selvom han skifter til formandsposten i selskabet. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Lars Rasmussen har været administrerende direktør i Coloplast siden 2008 og har stået bag store succeser for selskabet og en solid vækst. Som direktør har han også nydt godt af et bonusprogram med aktieoptioner. Det har en værdi på 58 millioner kroner ifølge Finans.

- Det er en speciel situation, som vi ikke konkret har taget stilling til.

- Grundlæggende har vi en holdning om, at en administrerende direktør ikke skal gå over til at blive bestyrelsesformand, og vi er imod, at bestyrelsesmedlemmer får optioner.

- Når det er sagt, er der forskel på at have optioner og få optioner, siger Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, til Finans.

At gå fra administrerende direktør til bestyrelsesformand er allerede på kant med anbefalingerne for god selskabsledelse og det er ilde set, at en bestyrelser har optioner.

Det kan give dem incitamenter til at løbe risici for at få aktiekursen op og svække bestyrelsens kontrolfunktion over for ledelsen.

- Det er min opfattelse, at de fleste investorer ikke finder det hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmer har optioner. Det er selvfølgelig ikke optimalt, at en bestyrelsesformand har så mange optioner, siger aktiechef i ABG Sundal Collier, Tue Østergaard, til Finans.

Selv siger Lars Rasmussen, der officielt stopper fjerde december, at han beholder sine optioner, fordi han normalt ville have fået et fratrædelsesgodtgørelse. Men det får han ikke, når han går direkte til posten som bestyrelsesformand.

- Jeg beholder dem, jeg har optjent i den periode, jeg har været administrerende direktør. Men selvfølgelig får jeg ikke aktier fremadrettet, siger han til Finans.

Ifølge Coloplasts seneste årsregnskab havde Lars Rasmussen en årsløn på 14,6 millioner kroner og optjente for 5,2 millioner kroner optioner.

Når han bliver formand kan han se frem til en årlig godtgørelse for den post på 1,7 millioner kroner.

/ritzau/