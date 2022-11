Lyt til artiklen

Topchef i Coloplast lyder ikke så ringe endda.

Og slet ikke efter de nyligt offentliggjorte resultater for regnskabsåret 2021/2022, for her står topchefen, Kristian Villumsen, til en klækkelig løn.

Det skriver MedWatch på baggrund af selskabets vederlagsrapport for 2021/2022.

For Coloplasts topchef, Kristian Villumsen, hev i dette regnskabsår samlet set en løn hjem på 21,4 millioner kroner.

Lønsedlen er nærmest ens med topchefens aflønning fra sidste år. Her tog lønningsposen et hop efter et 2020/2021, der for det danske medicoselskab var bedre end ventet. Her tjente Kristian Villumsen 21,7 millioner kroner svarende til en lønforhøjelse på ni procent.

I regnskabet fremgår det yderligere, at hele direktionen hos Coloplast er aflønnet med 61,8 millioner kroner. Den faste aflønning af direktionsmedlemmer består ifølge rapporten af en fast grundløn, pensionsbidrag samt øvrige fordele.

Topchefen, Kristian Villumsen, blev udnævnt ansvarshavende for Coloplast i november 2018, da den daværende chef, Lars Rasmussen, trådte af og i stedet blev koncernens bestyrelsesformand.

Samlet set omsatte Coloplast for 22,58 milliarder kroner i 2021/2022.