Det danske medicoselskab Coloplast har netop præsenteret sit regnskab for tredje kvartal i selskabets forskudte regnskabs år 2022/2023.

Coloplast lander en omsætning på 6,11 mia. kr. i kvartalet. I sidste kvartal lød omsætningen på 6,06 mia. kr.

Det er dårligere end analytikernes forventning, der lød på 6,19 mia. kr., ifølge data fra Bloomberg.

Driftsresultatet (EBIT) lander på 1,71 mia. kr. mod 1,65 mia. kr. i sidste kvartal. Her havde analytikerne forventet et driftsresultat på 1,75 mia. kr. og dermed lander Coloplast lige under analytikernes forventninger.

Derudover leverede Coloplast en organisk vækst på 8 pct. i tredje kvartal, og en overskudsgrad på 28 pct.

På bundlinjen for tredje kvartal lander Coloplast et resultat på 1,27 mia. kr., hvilket er under analytikernes forventninger på 1,32 mia. kr.

I regnskabet fremgår det også, at Coloplast fastholder dets forventninger til 2023.

Den organiske omsætningsvækst forventes stadig at være cirka 8 pct. Den rapporterede vækst forventes stadig at være 8-9 pct.

Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster forventes stadig at være 28-29 pct., med uændrede antagelser.

Anlægsinvesteringer forventes nu at udgøre cirka 1,3 mia. kr. Den effektive skattesats forventes stadig at blive cirka 21 pct.

Administrerende direktør, Kristian Villumsen udtaler til regnskabet:

»Vi bliver ved med at tage markedsandele på tværs af vores forretningsområder og regioner. I Kina leverede vores stomi- og sårplejeforretninger tocifret vækst i kvartalet, hvilket gør mig meget optimistisk omkring vores langsigtede vækstudsigter i dette vigtige marked.«

I juli landede nyheden om at Coloplast havde haft den store pengepung fremme, og købt den islandske specialist indenfor sårpleje Kerecis. Det kan du læse mere om her.

Det var medvirkende til at Coloplast hævede sine langsigtede forventninger til den organiske vækst med 1 procentpoint fra regnskabsåret 2024/2025 med kortvarig udvanding af overskudsgraden.

I regnskabet fremgår det, at cirka 99 pct. af Kerecis’ aktionærer har forpligtet sig til at sælge deres aktier til Coloplast og transaktionen forventes fortsat gennemført i 4. kvartal 2022/23.

Opkøbet finansieres via en forhøjelse af aktiekapitalen, der forventes gennemført i 4. kvartal 2022/23.

