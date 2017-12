Trods forbud i New Zealand tror Coloplast-direktør Lars Rasmussen fortsat på et marked for transvaginale net.

København. Problemerne med de transvaginale net, der bruges til behandling af nedsunket livmoder, har været store for flere medicoselskaber og deres patienter, og heller ikke danske Coloplast er sluppet udenom.

I december kom det frem, at New Zealand har gennemført et stop for brugen af nettene til behandling af nedsunket livmoder, og debatten om nettene har også raset i Australien, hvor sundhedsmyndighederne delvist har standset brugen af dem.

Ifølge Coloplasts administrerende direktør, Lars Rasmussen, får de skærpede regler i de to lande dog ikke nogen større betydning for den danske medicokoncern, som også sælger produktet.

- Det er markeder, hvor vi har en meget lille omsætning, så i forhold til forretningen har det ikke nogen betydning.

- Hvis man nu kigger på de produkter, det drejer sig om, så sælger vi dem mange andre steder i verden.

- Men her har myndighederne besluttet, at de ikke vil have den her type produkter på markederne, siger han til Ritzau Finans.

Salget hører ind under Coloplasts division for urologi, der er den mindste med en samlet årlig omsætning på 1,6 milliarder kroner i 2016/17.

Transvaginale net har generelt været omdiskuterede, da flere patienter, der har fået dem indopereret, har oplevet blødninger, og i visse tilfælde har nettene arbejdet sig ud af vævet.

Det har ført til søgsmål i særligt USA mod store producenter som Johnson & Johnson, Boston Scientific og Coloplast.

Den danske medicokoncern har i løbet af de seneste år sat i alt 5,25 milliarder kroner til side til erstatninger i forbindelse med søgsmålene.

I sommer oplyste selskabet, at det havde afsluttet 95 procent af sagerne, og at en dommer havde besluttet, at der ikke længere kan anlægges søgsmål mod selskabet i USA.

Samtidig har de amerikanske sundhedsmyndigheder evalueret produkterne på markedet og erklæret dem for sikre.

- Men det er naturligvis afgørende, hvordan de bliver håndteret, siger Lars Rasmussen til Ritzau Finans.

/ritzau/