Væksten i Coloplast er otte procent. Islandsk opkøb havde en underliggende vækst på 35 procent.

Det danske medicinalselskab Coloplast oplevede på tværs af forretningen et øget salg.

I første kvartal af det skæve regnskabsår 2023/2024 havde selskabet en omsætning på 6,6 milliarder kroner, hvilket er otte procent mere end samme periode året før.

- Jeg vil gerne fremhæve et stærkt første kvartal i vores kroniske forretning, som leverede bredt funderet vækst, samt en god start på året for vores nyeste medlem af Coloplast-familien, Kerecis, siger topchef Kristian Villumsen i regnskabet.

Coloplast-aktien står omkring klokken 9.30 til en stigning på omkring ni procent.

Coloplast meddelte i sommeren 2023, at det ville købe den islandske sårplejevirksomhed Kerecis for op mod 8,9 milliarder kroner.

Det islandske selskab arbejder med at bruge fiskeskind til at hele sår på mennesker. Handlen skulle styrke Coloplasts position på markedet for sårpleje.

Ifølge regnskabet har Kerecis leveret en underliggende vækst på cirka 35 procent.

Det har i kvartalet bidraget med fire procentpoint til væksten i Coloplast.

Omvendt har udviklingen i valutakurser fået omsætningen til at falde fire procentpoint, skriver selskabet. De skyldes primært svækkelse af den amerikanske dollar og den argentinske peso over for den danske krone.

Det samlede overskud for Coloplast ender for regnskabsårets første tre måneder på 1,2 milliarder kroner. En smule mere end sidste års overskud i første kvartal på 1,1 milliard.

I forbindelse med kvartalsregnskabet sender Coloplast også et nyt produkt til at hjælpe personer med tarmproblemer som forstoppelse eller afføringsinkontinens på markedet.

Produktet hedder Peristeen Light, og lanceringen begynder i februar. Inden for 12 måneder vil det være tilgængeligt på europæiske markeder, lyder forventningen.

- Lanceringen af Peristeen Light forventes at bidrage til Coloplasts fortsatte vækst inden for tarmprodukter samt at forstærke Coloplasts position som global markedsleder inden for transanal irrigation, skriver selskabet i regnskabet.

Coloplast producerer sygeplejeartikler inden for områder som stomi, kontinens og hud- og sårpleje.

/ritzau/