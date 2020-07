Codan har fået overskud på 250 millioner kroner i første halvår. Der er flere rejseskader og færre bilskader.

2020 har budt på bedre resultater for forsikringskoncernen Codan, der har vendt sidste års minus til et overskud.

Resultatet i første halvår er steget til et plus på 250,4 millioner kroner fra et minus på 106,7 millioner kroner året før.

Det viser regnskabet fra Codan, der er det tredjestørste forsikringsselskab på det danske marked bagved henholdsvis Tryg og Topdanmark.

Resultatet er forbedret, selv om Codans indtægter - fra forsikringspræmier - er faldet til 3,3 milliarder kroner fra 3,5 milliarder kroner. Men der er altså tjent flere penge på de forsikringer, der er tilbage.

Coronaudbruddet har sat sine spor i 2020, og Codan fortæller blandt andet, at antallet af rejseskader er steget med 86 procent, mens der omvendt har været et fald på 31 procent i bilskader.

Codan har under udbruddet været i kontakt med "rekordmange" kunder.

- Vi er nået rigtig langt siden de seneste udfordrende år, og vi har forbedret lønsomheden på vores kerneforretning, siger administrerende direktør Christian Baltzer i en kommentar til regnskabet.

- Det er et resultat af de planer, som vi har igangsat primært i erhvervsforretningen, og blandt andet afløbsgevinster (penge hensat til skader, der ikke blev så dyre som forventet, red.) fra tidligere år, siger han.

Christian Baltzer har været direktør for Codan siden 1. februar.

Han var inden da finansdirektør i Danske Bank i omkring halvandet år, men røg ud i forbindelse med en rokade i ledelsen under den nye topchef Chris Vogelzang.

Tidligere har Christian Baltzer blandt andet været finansdirektør hos Tryg.

Codan har for nylig sat en målsætning om, at forsikringsselskabet frem mod 2025 skal sende overskuddet op på en milliard kroner om året.

Codan er en del af den internationale forsikringskoncern RSA Insurance Group, der har hovedkontor i England.

/ritzau/