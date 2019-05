Cocio Chokolademælk tjener styrtende på de klassiske chokoladedrikke. Og det er til trods for, at 2018 ikke blev lige så prangende som året før.

Det viser Cocio Chokolademælk A/S' regnskab for 2018.

Konkret viser regnskabet, at firmaet har haft en bruttofortjeneste - det vil sige omsætning fratrukket omkostninger til vareforbrug - på 96,5 millioner kroner.

Alligevel er det et tilbageskridt for firmaet, skriver Finans.

Cocio sælges, udover i butikkerne, også heftigt ved de pølsevogne rundt om i landet. Foto: Casper Christoffersen Vis mere Cocio sælges, udover i butikkerne, også heftigt ved de pølsevogne rundt om i landet. Foto: Casper Christoffersen

I 2017 lød bruttofortjenesten nemlig på 117,5 millioner kroner, hvilket svarer til, at Cocio Chokolademælk A/S omsatte for 21 millioner kroner færre sidste år. Det er et fald i omsætningen på 18 pct.

Det kan også ses på det samlede overskud, hvor firmaet gik fra 41,8 millioner i 2017 kroner til 23,5 millioner kroner i 2018 - altså fortsat et pænt millionoverskud.

»Jeg er meget tilfreds. 2017 var et ekstraordinært år, fordi vi tog produktion ind fra én af vores kunder. Men den var en engangsindtægt, det er ikke strategisk vigtigt for os, og vi kan ikke regne med at få det samme i fremtiden. Det vigtigste for os er Cocio, og her er vi meget tilfreds med udviklingen,« lyder det fra Lillie Li Valeur, adm. direktør i Cocio Chokolademælk A/S og chef for Arlas mælkebaserede drikkevarer.

I 2019 forventer Cocio Chokolademælk A/S dog, at kurven vender igen.

Firmaet arbejder nemlig på, at Cocio-drikken også skal være at finde på hylderne i udlandet - blandt andet i Sverige, Norge og Storbritannien.

»Vi tager ét marked ad gangen, og det er vigtigt for os at bygge brandet op,« siger Lillie Li Valeur.

Cocio blev for første gang solgt i Danmark i 1953, efter opfinderen af Cocio, Anker Pallesen, sammen med sin kone eksperimenterede med drikken i deres køkken i to år.

I 2008 overtog Arla kontrollen af Cocio Chokolademælk A/S.