Sodavandsselskabet ønsker større "ansvarlighed" fra sociale medier i kølvandet på racismedebat.

Læskedriksgiganten Coca-Cola vil stoppe reklamer på sociale medier i mindst 30 dage.

Det gør selskabet, mens platforme verden over prøver at finde ud af, hvad de skal gøre med racistisk indhold.

- Racisme hører ikke hjemme noget sted i verden, og det hører ikke hjemme på sociale medier, siger James Quincey, direktør for The Coca-Cola Company, i en meddelelse.

Han siger, at virksomheder, der driver sociale medier, er nødt til at bidrage med "større ansvarlighed og transparens".

Andre store selskaber har allerede boykottet sociale medier for at gennemtvinge ændringer i den måde, hvorpå medierne håndterer hadefuldt indhold.

Coca-Cola vil bruge pausen til at "genoverveje deres retningslinjer for reklamer for at se, hvilke ændringer der er brug for", siger Quincey.

Sodavandsselskabet er en vigtig aktør på verdensmarkedet for reklamer.

Det meddeler, at "pausen" ikke betyder, at Coca-Cola tilslutter sig en bevægelse af grupper for sortes rettigheder i USA og borgerrettigheder i almindelighed.

Sammenslutningen, som blandt andet tæller den store borgerrettighedsgruppe for sorte NAACP, har opfordret selskaber til at stoppe med at reklamere på Facebook. Det er sket under hashtagget #StopHateForProfit.

Målet med bevægelsen er at opnå bedre regulering af grupper, der opfordrer til had, racisme og vold på sociale medier.

Blandt andet fødevareselskabet Unilever, der står bag Lipton-teen og isen Ben and Jerrys, har oplyst, at det vil stoppe reklamer på Facebook, Twitter og Instagram i USA. Det sker indtil slutningen af 2020 på grund af den "polariserede valgperiode".

Facebook oplyste fredag, at det ville forbyde "en bred kategori af hadefuldt indhold" i reklamer, mens det sociale medie fortsat kæmper med at finde en passende respons på kritikken af, hvordan det håndterer hadefulde opslag.

/ritzau/AFP