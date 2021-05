Efter kun lidt over et år på markedet er det slut.

Coca-Cola har valgt at trække energidrikken Coca-Cola Energy tilbage fra det nordamerikanske marked.

Ifølge CNN sker det, fordi coronapandemien har ændret på læskedrikgigantens forretningsstrategi. Det lyder i en udmelding, at man i stedet vil fokusere på de drikke, der sælger godt.

»En vigtig komponent i den strategi er den konsekvente og konstante evaluering af, hvad der præsterer, og hvad der ikke gør,« som det lyder fra Coca-Cola ifølge mediet.

Coca-Cola Energy vil dog fortsat blive solgt i andre dele af verden, lyder det dog videre.

Herunder på hylderne i danske butikker.

Det bekræfter Coca-Cola i Danmark over for B.T.

»Coca-Cola Energy er fortsat til stede på det danske marked,« lyder det fra kommunikationschef Jes Randrup Nielsen:

»Vi evaluerer hele tiden vores portefølje og hvordan vores produkter præsterer på markedet, og det er også tilfældet for Coca-Cola Energy. Dette sker i samarbejde med vores tapperipartnere og kunder.«

Coca-Cola Energy blev lanceret i januar 2020, hvilket altså kun var kort tid inden coronapandemiens udbrud.

'For første gang i historien har Coca‑Cola lanceret en energidrik under Coca‑Cola-varemærket,' som det står beskrevet på firmaets danske hjemmeside om drikken, der er 'lavet med koffein fra en naturlig kilde, guaranaekstrakt og B-vitaminer'.

Den har eksisteret i flere smagsvarianter ud over den almindelige: Coke Energy Zero Sugar, Coke Energy Cherry og Coke Energy Cherry Zero Sugar