Med stor 2030-plan giver Dansk Industri 188 forslag til at nå klimamål og skabe flere job og mere velfærd.

Dansk Industri (DI) har udformet en omfattende 2030-plan med 188 konkrete forslag.

De skal vise vejen mod indfrielse af den politiske ambition om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent.

Samtidig er det en plan for at skabe 110.000 private job og løfte den danske velstand med 100 milliarder kroner frem mod 2030.

Men det kræver et opgør med den klassiske tankegang, siger Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen.

- Det er muligt at nå vores store klimaambitioner og også have et velstående samfund på tværs af indkomstgrupper.

- Der er et forandringskrav i verden, som den ser ud nu. Og hvis vi vil nå store mål, så kræver det også kompromisser, siger han.

De 188 forslag berører mange forskellige områder af samfundet.

Det gælder eksempelvis reduktion af CO2-udledning, arbejdsmarkedet efter coronakrisen samt effektiv drift af den offentlige sektor.

DI peger blandt meget andet på en CO2-afgift som et redskab til grøn omstilling, og det er nye toner fra Lars Sandahl Sørensen.

- Det er uhyre komplekst, og jeg har talt imod at tro, at det er et hurtigt quick fix.

- Men det kræver store og små tiltag at nå vores ambition, og der er en klogt integreret CO2-afgift ét vigtigt redskab ud af adskillige andre, forklarer han.

/ritzau/