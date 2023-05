Den amerikanske tech-aktie Cloudflare faldt op mod 21 procent i fredagens børshandel.

Det er en konsekvens af, at det amerikanske teknologiselskab skuffede markedet med sin omsætningsguidance for andet kvartal, vurderer Sydbank.

Cloudflare forventede en omsætning i spændet 306-306 millioner dollar.

Det er dog noget under analytikernes forventninger. De havde regnet med, at Cloudflare vil gå efter en omsætning på 314 millioner kroner.

Udviklingen fik det amerikanske børshus Piper Sandler til at justere sit kursmål for softwareselskabet, der har specialiseret sig inden for cloudbaserede sikkerhedsløsninger til en bred vifte af kunder.

Cloudflare-aktien har ikke desto mindre været kastet ud i en brutal nedtur. Aktien har mistet næsten 78 af sin værdi siden kursrekorden i efteråret 2021.

Udviklingen betyder, at Cloudflare-aktien er faldet mere end 45 procent i løbet af de seneste 12 måneder.

