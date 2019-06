Det er slet ikke gået som forventet, efter to højtprofilerede danske selskaber er blevet lagt sammen.

I 2015 blev Løgismose og Meyers til 'Løgismose Meyers'.

Men det er ikke gået helt som forventet, fortæller den anerkendte iværksætter og kok Claus Meyer.

Efter, at kapitalfonden IK Investment Partners opkøbte de to virksomheder, har det desværre ikke skabt den vækst, man havde håbet på.

»Vi har ikke endnu været i stand til at få det fulde udbytte ud af sammenlægningen af de to virksomheder,« siger Claus Meyer, stifter af Meyers og nuværende bestyrelsesmedlem i Løgismose Meyers, til Børsen.

»På det grundlag er jeg ikke overbevist om, at virksomheden har haft det bedst mulige ejerskab.«

På grund af det dårlige resultat i selskabet har bestyrelsen besluttet sig for at droppe sammenlægningen af de funktioner hos Løgismose og Meyers, som vender ud mod kunderne, og i stedet drive forretningerne som to selvstændige enhedder.

Det oplyser bestyrelsesformand for Løgismose Meyers, Per Harkjær, til Fødevarewatch ifølge Børsen.

Partner i IK Investment Partners, Thomas Klitbo, fortæller til Børsen, at de to forretninger stadig vil fungere som én stor virksomhed.

IK Investment Partners har heller ikke haft held med sig i forhold til lederskabet.

Siden begyndelsen i 2019 tiltrådte Jesper Uggerhøj som ny direktør i stedet for den tidligere administrerende direktør, Tørk Furhauge.

Jesper Uggerhøj er dermed den tredje topchef, siden IK Investment Partners opkøbte selskaberne.

Jacob Grønlykke fra Løgismose. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jacob Grønlykke fra Løgismose. Foto: Thomas Lekfeldt

Claus Meyer vil ikke komme ind på, hvem han mener, der har fejlet i processen.

Faktisk tager han også selv en del af skylden og forklarer, at han selv har siddet i bestyrelsen og ikke været god nok til at slås med de ting, han mente, var vigtige.

Derudover mener han også, at majoritetsaktionæren skal have en del af skylden, som han ikke mener har 'løftet flyet fra startbanen'.

I 2015 opkøbte kapitalfonden IK Investment Partners de to virksomheder Løgismose og Meyers for 800 millioner kroner i håbet om at kunne drive dem sammen.

Claus Meyer er medejer af Løgismose Meyer og har sammen med stifteren af Løgismose, Jacob Grønlykke, 30 procent af aktierne.

Claus Meyer er kendt for at være kok, kogebogsforfatter og iværksætter.

Han blev især kendt som tv-kok i Meyers Køkken og har siden været med til at oprette flere virksomheder herunder Meyers Madhus, Meyers Deli og Meyers Bageri.

Claus Meyer har også været medgrundlægger samt investor i michelinrestauranten Noma.