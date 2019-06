Den anerkendte iværksætter og kok Claus Meyer skal hjælpe Ikea med at blive grønnere.

»Ikea sætter et kæmpe madaftryk på verden, så vores samarbejde er en af de mest fantastiske muligheder, jeg nogensinde har haft,« sagde Claus Meyer til Ikea's' Democratic Design Days', hvor de løfter sløret for årets nyheder og samarbejder.

Det skriver Børsen.

Claus Meyer har nemlig fået til opgave at rådgive Ikea's internationale rådgivende bestyrelse om, hvilke initiativer de skal tage på madområdet.

Til konferencen fortæller han, at Ikea for eksempel kan skifte den hvide pasta ud med et fuldkornsprodukt, da han har en passion for sund, klimavenlig og miljørigtig mad.

Claus Meyer og Michael Lacour, chef for Ikea Food, har siden sommer talt om samarbejdet. Og det blev altså til en realitet i marts.

Til konferencen lufter Claus Meyer også idéer såsom en kogebog, madskoler i Ikea om søndagen og ændringer på menuerne, som skal være grønnere, friskere samt indeholde flere økologiske og lokale råvarer.

Hvis du er en af dem, der nyder Ikeas klassiske retter såsom kødboller med syltetøj, skal du ikke være bange for, at den bliver taget af menuen.

I stedet er der gode nyheder for dem, der ikke spiser kød, men stadig vil nyde et godt måltid i Ikea.

Claus Meyer nævner nemlig, at man snart villle kunne få en version af kødbollerne - uden kød. I stedet skal de laves på gule ærter, kartofler, løg, æbler, havregryn og en håndfuld krydderier.

De kødfrie 'kødboller' forventes at komme i Ikea restauranterne i 2020. Allerede i januar kunne man dog nyde en vegetarisk hotdog samt grøntsagsboller.

Ikea blev grundlagt i 1958 og omsætter for over 276 milliarder kroner på verdensplan.