Siden 2010 er der hvert år blevet kørt ræs rundt om Mindeparken i Aarhus. Men nu er det slut.

I hvert fald for en stund. For den traditionsrige racefestival, der er Nordeuropas største, vender ikke tilbage i 2022. Classic Race Aarhus skal gentænkes.

Aflysningen af næste års racefestival skyldes røde tal på bundlinjen. Selvom 36.000 gæster mødte op for at se løbet med sportsvogne og racerbiler 18.–19. september i år, så var det alligevel ikke nok.

»Vi slås med efterdønningerne af corona. Vi kan konstatere, at vi kommer ud med et betydeligt underskud denne gang. Vi manglede 10.000 gæster i forhold til budgettet,« siger Poul Dalsgaard, direktør i Classic Race Aarhus, til B.T.

Underskuddet skyldes ifølge ham først og fremmest coronapandemien, der betød, at de måtte aflyse arrangementet i 2020. Restriktionerne betød også, at de måtte flytte løbet fra maj 2021 til midt i september.

»Der var så umådeligt koldt derude om søndagen. Vi var virkelig ramt af dårligt vejr med regn og blæst under festivalen, og vi havde markant færre gæster end forventet, og omsætningen i boderne var stærkt begrænset,« siger Poul Dalsgaard.

Direktøren mener også, at der var en del mennesker, der ikke mødte op til ræs, netop fordi arrangementet, ligesom mange andre store arrangementer som konfirmationer og bryllupper, var udskudt til efteråret.

»Alt var skubbet, så rigtig mange gæster kom ikke, fordi de skulle til alt muligt andet. Det er, hvad vi har hørt.«

Direktøren understreger dog, at der er tale om en timeout og ikke en endelig lukning af arrangementet. Normalt bruger de et helt år på at planlægge festivalen, men nu har de kun fire måneder, hvis arrangementet skulle gennemføres i maj 2022.

Det kan ikke lade sig gøre hverken tidsmæssigt eller økonomisk. Uanset om de nu fik pengene tilført, ville de alligevel ikke kunne nå at få det i stand på så kort tid.

»Vi står pludselig med en økonomisk lussing, og vi må ud og snakke med mennesker om støtte og sponsorater, så vi kan gennemføre arrangementet igen til maj 2023.«

Mens arbejdet med at skaffe ny kapital foregår, har Classic Race Aarhus valgt at indgå i en rekonstruktion af fonden, der står bag det store arrangement.

Efter planen er racerløbet tilbage i maj 2023 – et realistisk mål, lyder det fra direktøren, selvom det ifølge ham ikke ligefrem er blevet billigere at etablere en stor racerbane midt i en storby.

»Det er virkelig ærgerligt, men jeg er fortrøstningsfuld omkring, at det nok skal lykkes os at vende tilbage.«

Classic Race Aarhus var i år begyndt at arbejde for en mere bæredygtig festival. De havde i september 'klimaspioner' ude på pladsen, som arrangørerne fortsat skal mødes med i december for at finde ud af, hvilke områder de kan forbedre klimamæssigt frem mod løbet i 2023.