For knap to år siden åbnede den finske pizzakæde Classic Pizza sin første restaurant i Aarhus. Målet var at blive førende på gourmetpizza-markedet.

Siden hen blev de til to i København, men økonomien har ikke levet op til de høje ambitioner, og derfor har man været nødt til at lukke restauranten i Aarhus.

Det skriver Finans.

»Når du er på en vækstrejse og bliver international, er det uheldigvis naturligt, at nogle steder ikke præsterer på den måde, som det var planlagt. Vores totaltrenoverede og pæne restaurant i Aarhus opnåede ikke det niveau, der var nødvendigt,« skriver Classic Pizzas danske landechef, Tommi Aaltonen, i en kommentar til mediet.

Det betyder dog ikke, at man hos pizzakæden fortsat vil forsøge at udvide.

Classic Pizza i Danmark har haft røde tal på bundlinjen, siden kæden åbnede i Danmark.

I det seneste regnskabsår kunne man registrere 5,8 millioner kroner.

Den første Classic Pizza åbnede i 1996 i Finland. Herefter har man åbnet 21 restauranter på tværs af Finland, Sverige og Danmark.