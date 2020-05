En årgammel juridisk strid mellem Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune blokerer for, at Cirkusrevyen kan udskyde forestillinger til efteråret.

Cirkusrevyen på Bakken skulle have haft premiere 14. maj, men på grund af forbuddet mod at samles mere end 10 personer er premieren udskudt.

88 planlagte forestillinger er allerede blevet flyttet til efteråret, men der er stadig 43 forestillinger, som revydirektør Torben 'Træsko' Pedersen mangler tilladelse til at flytte. Om han kan få den eller ej, kan han ikke få svar på.

»De, der har købt billet, vil gerne have et svar på, om forestillingen bliver rykket, og de er meget frustrerede over, at vi ikke kan melde noget ud,« siger Torben Pedersen.

Torben 'Træsko' Pedersen har ansøgt både Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune om tilladelse til at afvikle forestillingerne i efteråret.

Lyngby-Taarbæk Kommune gav tilladelse med det samme, men Gentofte Kommune har sendt et juridisk spidsfindigt svar tilbage, hvor de hverken siger ja eller nej. I stedet kritiserer de Lyngby-Taarbæk Kommune for at have givet tilladelse.

»Jeg var noget måbende, da jeg fik svaret. Vi er blevet gidsler i en strid om miljøgodkendelse af Bakken,« siger Torben Pedersen.

Den strid, Cirkusrevyen er fanget i, er en mange år gammel juridisk strid om, hvilken kommune der bestemmer over Bakken.

Forlystelsesparken Bakken, som ligger i Dyrehavsbakken nord for København, skulle have åbnet og startet for sæsonen 2020, i Dyrehavsbakken nord for København, torsdag den 30. april 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Problemet er, at Bakken ligger i to kommuner. Selve Bakken med alle forlystelserne ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, men alle parkeringspladserne ligger i Gentofte Kommune, hvis borgere mærker de største gener fra larm og trafik.

De to kommuner skal udstede godkendelser til Bakken i fællesskab, men har ofte været uenige. I årenes løb har der været ført mange sager, hvor Gentofte Kommune fik medhold i, at Lyngby-Taarbæk Kommune har overtrådt loven ved at træffe solobeslutninger.

Før Gentofte Kommune vil tage stilling til, om de 43 forestillinger kan flyttes til efteråret, kræver kommunen derfor, at Lyngby Taarbæk Kommune anerkender, at det er en beslutning truffet, der skal træffes i fællesskab efter en miljøgodkendelse fra 2011.

»Vi har givet vores svar til Cirkusrevyen og deri givet vores mening til kende over for de ulovligheder, som gentagne gange også er fastslået af myndighederne som ulovligheder. Ulovligheder, der er begået af Lyngby-Taarbæk Kommune og Bakken gennem mange år, hvor de fuldstændig har tilsidesat hensynet til gentofteborgerne og de ulemper, de har med støj, trafik og til stadighed længere åbningstider for Bakken,« skriver borgmester Hans Toft (K) i en udtalelse til B.T.

Han mener, at Torben 'Træsko' Pedersen selv er skyld i, at sagen nu er endt som endnu et sværdslag i den mangeårige strid om Bakken.

»Bakken, Lyngby-Taarbæk Kommune og Cirkusrevyen kender vores standpunkt og kunne for længst have taget sagen i egen hånd og anmodet miljøministeren om at meddele dispensation. Ministeren er ifølge loven i sin fulde ret til at overtage sagen og træffe en beslutning, også i denne sag, hvis miljøministeren ønsker, at Cirkusrevyen skal have den ansøgte tilladelse,« skriver Hans Toft i udtalelsen.

Torben 'Træsko' Pedersen har stadig en forhåbning om, at alle kan komme til at opleve cirkusrevyen til efteråret, hvis ikke coronaudbruddet sætter en endelig stopper for showet.

I alt har omkring 100.000 personer købt billet til Cirkusrevyen.