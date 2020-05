Danmarks største cirkus har skabt en gæld på over 20 millioner kroner til staten i ubetalt moms og skat.

Det kommer frem i dokumentarudsendelsen 'Stuhr, stuhr nummer', der kan ses på DR.dk.

Det samlede folketing var flade af grin, da statsminister Mette Frederiksen i 2019 fortalte, at den danske stat havde købt fire elefanter og en kamel af Cirkus Arena for 11 millioner kroner.

Men der er knap så meget at grine af, hvis man ser lidt nærmere på regnskaberne hos Cirkus Arena, der indgik den lukrative elefanthandel med staten.

Over en årrække har cirkusset skabt en gæld på over 20 millioner kroner i ubetalt moms og skat til det offentlige. Dertil kommer en gæld på mindst 700.000 kroner til private.

Cirkus Arena består af et holdingselskab, der ejer alle bygninger, cirkusvogne, telte og dyr. Holdingselskabet leaser så hele cirkusset til et datterselskab, der står for den daglige drift. Udover det omrejsende cirkus driver Arena også Cirkusland i Slagelse, der holder åbent om vinteren.

Over en periode på ti år er fem datterselskaber gået konkurs og på den måde er den store gæld blevet opbygget. Selvom det lyder som en tvivlsom forretningsmetode, er det ifølge advokat John Korsøe Jensen inde for lovens rammer.

»Der er ikke noget ulovligt i det, men hvis man bygger en konstruktion op med selskaber, hvor ledelsen i moderselskabet ikke sikrer at datterselskabet kan leve, så kan der være et ledelsesansvar. Om det er tilfældet her, det ved jeg ikke,« siger John Korsøe Jensen.

Cirkuselefanter i Cirkus Arena. Foto: Sara Gangsted Vis mere Cirkuselefanter i Cirkus Arena. Foto: Sara Gangsted

Hvis en virksomhedsejer gentagne gange går konkurs, kan vedkommende komme i konkurskarantæne, og det er netop hvad der er sket med Jackie Berdino-Olsen, der er søn af Cirkus Arenas direktør Benny Berdino.

Landsretten fandt i 2019, at Jackie Berdino-Olsen havde udført 'groft uforsvarlig forretningsførelse og derfor er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.'

Jackie Berdino-Olsen har en række konkursramte selskaber bag sig, hvoraf hovedparten har haft at gøre med cirkusdriften.

Det er blandt andet hans mange konkurser, der har været med til at opbygge den store gæld til det offentlige, og i dag er han ikke en del af bestyrelsen i Cirkus Arena Holding, som han dog stadig er medejer af.

Direktør for Cirkus Arena Benno Bardino. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Direktør for Cirkus Arena Benno Bardino. Foto: Bjarne Lüthcke

Den daglige drift af Cirkus Arena varetages i dag af International Intertainment APS, der er ejet af Benny Berdino. I det seneste offentliggjorte regnskab for 2018 havde selskabet et underskud på mere end fem millioner.

Benny Berdino har også selv en lang række konkurser bag sig. Helt tilbage i 1989 gik han konkurs med selskabet CIRKUS ARENA ApS.

Samme år stiftede han DANSK SJOV MANAGEMENT ApS, som blev tvangsopløst i 1994.

Moderselskabet Cirkus Arena Holding lider også under økonomiske vanskeligheder. I regnskabet for 2018 fremgår et underskud på fire millioner kroner.

De 11 millioner kroner for elefanterne lander derfor på et bart sted i Cirkus Arenas pengekasse. I DR-dokumentaren fortæller Benny Berdino, at han selv fik elefanterne gratis fra et andet cirkus.