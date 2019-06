Circle K betaler en bøde på seks millioner kroner fra Bagmandspolitiet, fordi det ikke har overholdt regler.

Benzinkæden Circle K har fået en bøde på seks millioner kroner af Bagmandspolitiet, fordi den ikke anmeldte en fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2016.

Circle K overtog for tre år siden 72 Shell-tankstationer, og det skulle have været en tur forbi styrelsens bord.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Som konkurrencemyndighed skal vi have mulighed for at gribe ind i større fusioner, så vi undgår, at forbrugere og andre virksomheder lider skade, hvis fusionen hæmmer konkurrencen, siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Det er virksomhedernes eget ansvar at anmelde deres fusioner til os, og gør de det ikke, er det strafbart, siger han.

Circle K har betalt bøden og slipper derfor for en retssag.

Reglerne er, at en fusion skal anmeldes, hvis de to virksomheder tilsammen har en årlig omsætning på 900 millioner kroner i Danmark. Samtidig skal de hver især havde en årlig omsætning på mindst 100 millioner kroner.

Kæden anmeldte efterfølgende fusionen til styrelsen. Den blev godkendt i oktober 2018.

/ritzau/