For 20 år siden åbnede en af Danmarks største biografer i shoppingcentret Fisketorvet i København.

'CinemaxX' stod der på et stort, rødt skilt på Fisketorvets facade, og siden har biografen underholdt tusindevis af danskere på daglig basis.

I alle de 20 år har én mand – direktør Kim Brochdorf – stået ved roret hos CinemaxX, der også har biografer i flere andre danske byer:

Men sådan skal det ikke længere være.

Det skriver Kulturmonitor.

Kim Brochdorf forlader nemlig stillingen som administrerende direktør hos biografkæden 30. november.

»Det har været 20 uforglemmelige år, men nu skal der ske noget andet i mit liv. Jeg er ved at nå den alder, hvor man siger, at hvis man skal nå en stor ting mere, så er det ved at være tid,« siger Kim Brochdorf til Kulturmonitor.

Posten bliver overtaget af CinemaxX' nuværende finansdirektør Helle Delfs Thomassen.