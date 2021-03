Hun er blevet fyret to gange. Hun har tilberedt mad til sårbare, ældre og ensomme. Og nu starter hun egen restaurant op.

Det har været et begivenhedsrigt år for Christina Holme Larsen.

»Det er fuldstændig vanvittigt, altså hvad fuck skete der lige?«

Hun er både begejstret og næsten helt overvældet.

Det er fuldstændig vanvittigt, altså hvad fuck skete der lige?

For da Christina Holme Larsen fik sig et nyt job på Frederiksberg den 1. marts sidste år, troede hun, at det skulle beskæftige hende lang tid frem.

Men tre uger senere blev hun fyret. Hverdagen var lige pludseligt vendt på hovedet. Branchen var lagt ned, og derfor var der ikke noget at stå op til.

Med en virus i omløb var der mange ældre, der var utrygge ved at skulle handle ind. Så hun lavede et opslag på Facebook, hvori hun tilbød sin hjælp til udsatte mennesker.

Snart bød dagen i hjemmet i Slagelse på tilberedning af varme retter, som hun gav videre til folk gennem hendes vindue i køkkenet.

Christina Holme Larsen er 49 år. Vis mere Christina Holme Larsen er 49 år.

»Det gav mig noget indhold i hverdagen. Jeg kan ikke sidde stille.«

Hun blev dog tilbudt et nyt job, da den første bølge havde lagt sig. Endnu engang i København. Denne gang fik hun lov til at blive i seks uger. Så var hun uden arbejde igen.

Tilbage til Slagelse og tilberedning af varme retter. Men denne gang tog det fart. Nu var det nemlig ikke kun ældre og sårbare. Børnefamilier havde hørt om hendes delikatesser, og snart eksploderede efterspørgslen.

Hun kunne klare 50 bestillinger om dagen, og derfor måtte hun afvise kunder hver eneste dag.

Erhvervskøkkenet, som hun har lejet sin ind i, i boldklubben B73 Slagelse. Vis mere Erhvervskøkkenet, som hun har lejet sin ind i, i boldklubben B73 Slagelse.

Det stod klart for hende, at hun ikke kunne blive ved med at drive det fra hendes køkken, så hun lejede sig ind i et erhvervskøkken i den lokale fodboldklub, og fik sig et CVR-nummer. Det var ingen billig omgang, men hun turde tage et sats:

»Jeg havde ikke noget at tabe. Det var enten kontanthjælp eller det her,« fortæller hun, og kommer med et eksempel på, hvor hurtigt det er gået:

»For fire måneder siden var jeg grædende, fordi jeg ikke kunne bære alle bæreposerne. Så fik jeg en cykel, og senere havde jeg råd til bil. Men nu er det heller ikke nok.«

Derfor har hun nu valgt at tage det næste og hidtil største skridt. Hun åbner sin egen restaurant.

Jeg havde ikke noget at tabe. Det var enten kontanthjælp eller det her.

Den skal ligge ved Stillinge Strand, og hun håber, at der kan åbnes op for den i starten af maj.

På et år er hun gået fra at være arbejdsløs, til at åbne sin egen restaurant – i en tid, hvor mange andre har måttet dreje nøglen om.

Hun tror, at succesen i høj grad er kommet, fordi hun har været heldig og har haft den rette timing. Hun åbnede i en krisetid, hvor folk var paniske for at tage på indkøb, og hvor man heller ikke kunne gå på restaurant:

»Og så er Slagelse også en bondeby. Så de kan godt lide gammeldags og dansk inspireret. Og hidtil har det nærmest kun været muligt at bestille pizza.«

Der serveres også smørrebrød. Vis mere Der serveres også smørrebrød.

Det er heller ikke kun varme retter længere. Der er også åbnet op for klassisk smørrebrød, som blandt andet serveres fra en pølsevogn på torvet i Slagelse.

Godt nok er det gået fra velgørenhed til virksomhed, men hun holder fast i de dyder, som hun startede succesen på. Nemlig kontakten med ældre og sårbare.

Nu knokler hun dagen lang, og det har sine betingelser:

»Jeg har lige fået et barnebarn, som jeg ikke får set så meget. Jeg har også mistet kæresten. Men altså, det er sjovt, det jeg laver,« afslutter hun.