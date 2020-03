Mange danske virksomheder kæmper med at få ordrer i bogen i en tid, hvor både det danske og mange udenlandske samfund er lukket helt ned.

Hos Pack Tech i Herlev kæmper de også - men her er det for at følge med efterspørgslen.

Virksomheden producerer emballage til blandt andet creme, shampoo og ja, håndsprit.

Mens afsætningen en lang stribe af Pack Techs produkter er styrtdykket, forholder det sig stik modsat med emballage til den netop nu ekstremt efterspurgte håndsprit.

»Den seneste måned er det gået helt amok. Vi er kun fire-fem store producenter i Europa, der kan levere emballage til håndsprit, så vi kan slet ikke følge med,« siger Pack Techs administerende direktør, Christian L. Jensen, til TV 2 Lorry.

Virksomheden producerer nu næsten i døgndrift, men end ikke det er nok til at tilfredsstille efterspørgslen fra hele verden.

En stor del af Pack Techs emballage produceres i Kina. Normalt flyves produktionen til Europa en gang om måneden, men netop nu sker det mere end en gang om ugen.

Også danske producenter af håndsprit har ekstremt travlt i øjeblikket.

»Det gik helt amok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i min tid,« siger direktør for KiiltoClean, Bo Eriksen, til B.T.

Virksomheden i Assens på Fyn er blevet lagt ned af henvendelser fra hele verden.

På grund af coronakrisen vurderes KiiltoClean nu som kritisk national infrastruktur, fortæller Bo Eriksen.

Hos Pack Tech forsøger man at tilgodese efterspørgslen fra Danmark, selvom der er bud efter emballagen fra hele verden. Netop nu går op mod 20 procent af produktionen til det danske marked, hvilket er tre-fire gange mere end normalt.