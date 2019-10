Efter flere år med røde tal på bundlinjen må en af Christian Stadils virksomheder kaste håndklædet i ringen.

Hummel-ejeren har gennem en årrække stået bag shipping-virksomheden TS Chartering, men den er nu gået konkurs.

Det skriver Finans, som har fået indsigt i skrivelsen fra Statstidende.

TS Chartering blev stiftet i 2012 og har haft røde tal hvert eneste år siden da. Ifølge Finans viste seneste regnskab fra 2017 et underskud på hele 41 millioner kroner.

En af Christian Stadils shipping-virksomheder er gået konkurs. Foto: Henning Bagger Vis mere En af Christian Stadils shipping-virksomheder er gået konkurs. Foto: Henning Bagger

Virksomheden er et datterselskab under Christian Stadils Thornico-konglomerat, som Hummel også ligger under.

Konkursbegæringen sker angiveligt i kølvandet på en anmodning om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen tilbage i august.

Virksomheden stoppede driften tidligere på året og har ikke haft en bestyrelse siden juni.

Thomas Mikkelsen, der er administrerende direktør i Thorco Projects, som er en beslægtet virksomhed til TS Chartering, fortæller til Finans, at de forsøgte at undgå konkurs, men at det ikke var muligt.

»Det er lidt overraskende for os, at det er endt med en konkursbehandling, for vi har ellers forsøgt at opløse virksomheden på almindelig vis,« siger han til mediet og fortsætter:

»Der har dog været nogle uoverensstemmelser, der har gjort, at det er blevet sådan her, og så må vi arbejde ud fra det.«

Han afviser at uddybe de omtalte 'uoverensstemmelser'.

Advokat Søren Aamann Jensen er blevet indsat som kurator i konkursboet.