For nogle virksomheder har coronakrisen været et hårdt år med nedgang i indtjeningen, men for Hummelguruen Christian Stadil ser det helt anderledes ud.

Stadils konglomerat Thornico, der har mange virksomheder under sig, er nemlig kommet ret godt ud af 2020 – for at være beskeden. Det skriver Finans.

Thornico har nemlig omsat for 8,5 milliarder kroner i 2020, og driftsresultatet nærmer sig en milliard kroner.

»Konglomeratet kom virkelig i spil. Halvdelen af virksomhederne har været negativt ramt, og halvdelen har været positivt ramt,« siger Christian Stadil.

En af Thornicos mere kendte virksomheder er blandt andre Hummel, som har haft et hårdt 2020. Men netop fordi virksomhedsstrukturen er et konglomerat, så er der blevet tjent penge andre steder i koncernen.

En af de andre virksomheder – Hartmann, der laver æggebakker – har for eksempel braget frem.

Og firmaet ser endda ud til at klare sig endnu bedre i år. Ifølge Christian Stadil er det nemlig første gang, at Thornico er så langt inde i et halvt år, hvor der ikke har været en af virksomhederne, der har været ramt.

Hummel er også oppe at kører godt igen, og Christian Stadil forventer derfor et endnu bedre rekordresultat for 2021.