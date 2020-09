Mon ikke de fleste af os er godt og grundigt trætte af coronakrisen og de udfordringer, den giver os alle sammen?

Et sted er de dog særligt pressede af den nye virkelighed, som de stigende smittetal har medført.

Rundt omkring på hoteller, barer og restauranter har de gang på gang været tvunget til at indrette sig efter nye regler.

Først var det lukketiden klokken 22. Så var det mundbind, og endelig det skærpede forsamlingsforbud.

Men ét er nye besværlige regler. Noget endnu værre er, at de ofte kommer med meget kort varsel, påpeger flere i branchen.

To fredage i træk har regeringen på pressemøder indført nye restriktioner for hotel- og restaurationsbranchen, som skulle gælde mindre end 24 timer senere.

Det belaster en i forvejen hårdt presset branche.

Sådan lyder det fra en hoteldirektør i dagbladet Børsen.

Thomas Danielsen fra Frederik VI's Hotel i Odense er dybt frustreret over regeringens sene udmeldinger.

»De gjorde det også fredagen før, så det er utroligt, at det overhovedet overrasker os. Vi bliver tæsket i gulvet igen og igen,« siger den odenseanske hoteldirektør til avisen.

Fredag 18. september meddelte regeringen på et pressemøde klokken 14, at barer og restauranter fremover skal lukke allerede klokken 22. Reglerne blev gjort gældende allerede dagen efter fra klokken 12.

Sidste fredag kom der så yderligere restriktioner, som gjorde, at forsamlingsforbuddet på de 50 personer også gjaldt private arrangementer. Også de regler havde virkning fra dagen efter klokken 12.

Ifølge Thomas Danielsen er det »katastrofalt«, at den seneste udmelding kom fredag klokken 17 og skulle efterleves dagen efter klokken 12.

Selv stod han med et stort bryllup dagen efter, hvor der pludselig måtte tænkes hurtigt for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Også Dansk Industri, Dansk Erhverv og Thomas Danielsens egen brancheorganisation, Horesta er utilfredse med de sene udmeldinger.

Annette Hyldebrandt fra Horesta kritiserer, at restriktionerne kommer »over night« og efterlyser en plan for, hvordan virksomhederne skal forholde sig.

Erhvervsorganisationerne henviser til Irland og New Zealand, hvor regeringerne har fremlagt åbne planer for, hvilke restriktioner virksomhederne kan forvente alt efter, hvor højt smittetrykket er.