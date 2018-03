Federal Reserve ventes at præsentere en rentestigning, lyder det fra fra Henrik Drusebjerg.

København. Der bliver efter alt af dømme ikke smidt de store overraskelser på bordet, når den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), tirsdag indleder sit rentemøde.

Sådan lyder analysen fra Henrik Drusebjerg, der er chefstrateg hos investeringsbanken Carnegie.

- Det ligger voldsomt meget i kortene, at Fed vil hæve renten, og det har de da også tidligere flaget med, siger han.

Ifølge Henrik Drusebjerg er konsensus blandt analytikerne, at Fed vil hæve renten fire gange i løbet af i år.

Derfor vurderer chefstrategen heller ikke, at en eventuel renteforhøjelse kommer til at betyde det store for europæisk og dansk økonomi.

- På kort sigt betyder det ikke noget, fordi det er så ventet. Vi skal være mere opmærksomme på Trumps råben og skrigen om handelsskrig.

Frygten for en handelskrig kommer, efter at den amerikanske præsident har annonceret nye toldsatser på blandt andet stål og aluminium.

- Det kan i værste tilfælde skade samhandlen i hele den globale verden, og det vil være dårligt for væksten for alle. Derfor bliver det interessant, om Fed vil sige noget om det, lyder det fra Henrik Drusebjerg.

Mødet løber over to dage, og renteforhøjelsen ventes at blive præsenteret onsdag.

