Det kommende chefskifte hos den danske transportgigant DSV vækker undren og overraskelse i den danske erhvervs- og finansverden.

»Jeg blev ret overrasket over at se, at han (nuværende topchef Jens Bjørn Andersen, red.) stopper – og jeg ved godt, at der er et år til. Men det havde jeg godt nok ikke ventet,« lyder det eksempelvis fra Lars Hytting, der er aktiechef hos milliardforvalteren Artha Kapitalforvaltning, da Euroinvestor fanger ham over en telefonforbindelse.

Kommentaren falder lidt over et døgn efter, at transportgiganten der har hovedsæde i Hedehusene, onsdag morgen sendte en selskabsmeddelelse om tronskiftet ud til markedet og offentligheden.

Her forklarede DSVs bestyrelsesformand Thomas Plenborg, at bestyrelsen mener, at det er rette tid at igangsætte et chefskifte således at nuværende driftsdirektør Jens Lund fra september 2024 overtager topposten i DSV fra nuværende topchef Jens Bjørn Andersen.

»Bestyrelsen mener, at tiden er inde til at gennemføre successionplanen og annoncere Jens Lund som den kommende administrerende direktør. Jens Bjørn har accepteret at fortsætte som administrerende direktør indtil september 2024 for at støtte en god overdragelse og kontinuitet i det øverste ledelsesteam,« udtaler Thomas Plenborg i meddelelsen.

Jens Bjørn Andersen har selv ikke udtalt sig til medierne om bestyrelsens beslutning, men i et opslag på LinkedIn skriver han blandt andet følgende:

»Det bliver helt sikkert ikke let for mig at forlade en virksomhed, der har haft en betydelig indvirkning på mit liv i mere end tre årtier. Men jeg respekterer bestyrelsens beslutning om at gennemføre successionplanen og annoncere Jens Lund som den næste koncernadministrerende direktør.«

Fra DSVs side har der ikke været mange uddybende ord om årsagerne til skiftet, udover at bestyrelsesformand Thomas Plenborg til Børsen har udtalt, at »dåbsattesten er, som den er, og hvis Jens Lund skal have nogle år til at sætte sit præg på selskabet, så synes vi, at timingen er rigtig god nu.«

Han påpeger dog i samme interview, at Jens Lund har været en stor del af at udvikle de initiativer, som DSV nu er i gang med at udrulle.

Udmeldingerne fra bestyrelsesformanden og Jens Bjørn selv bidrager til den overraskelse, som aktieanalytiker hos Sydbank, Mikkel Emil Jensen, sidder med. Han følger DSV tæt, og er overrasket over, at det tilsyneladende er bestyrelsen, der har taget beslutningen om at iværksætte et 'generationsskifte'.

»At Jens Bjørn skriver, 'at han respekterer bestyrelsens beslutning', det er næsten klokkeklart. Også selvom der har været 'enighed' mellem ham og bestyrelsen. Det synes jeg, er overraskende,« siger Mikkel Emil Jensen.

Han har svært ved at finde nogle konkrete årsager til, at bestyrelsen mener, det er rette tid for Jens Bjørn Andersen at stoppe i DSV.

»Jeg må indrømme, at jeg søger lidt efter det, for det er lidt overraskende, at bestyrelsen vælger at stoppe med Jens Bjørn Andersen. Jeg kan sagtens forstå, at det bliver Jens Lund, der tager over, når nu Jens Bjørn ikke skal være der, for han er klart det bedste bud. Men jeg er overrasket over, at det tilsyneladende er en beslutning, bestyrelsen har taget, det må jeg indrømme,« siger Mikkel Emil Jensen.

De manglende konkrete årsager til chefskiftet skaber grobund for spekulationer i, hvad der ligger bag beslutningen hos investorerne.

Umiddelbart er der nemlig ikke nogle af de typiske årsager bag et chefskifte – såsom høj alder, dårlig performance i forretningen eller en ny karrieremulighed i spil, påpeger Lars Hytting:

»Jeg kunne forstå det, hvis han var en 5-10 år ældre. Men altså, han er 57, og det er ikke fordi, hans erhvervskarriere synger på sidste vers,« siger Lars Hytting og fortsætter.

»Så det er en lidt speciel timing, og det understøtter hans eget indlæg på LinkedIn jo også.«

Han understreger, at der indtil videre kun er tale om spekulationer og rygter, men at det potentielle opkøb af transportgiganten DB Schenker også kan være en årsag.

»Der kan godt ligge en eller anden uoverensstemmelse omkring, hvem der skal være CEO og hvad for en konstellation, det eventuelt skal være i, hvis opkøbet går igennem,« siger Lars Hytting.

Også den erfarne investor, faste porteføljeforvalter i Millionærklubben og chefanalytiker ved Svenssen & Tudborg, Lau Svenssen, spekulerer i, om det mulige opkøb af DB Schenker kan have en betydning for det kommende skifte på ledelsesposten.

Han mener, at Jens Lund i nogles øjne vil tegne et mere attraktivt billede i forbindelse med en eventuel overtagelse af DB Schenker. Derfor handler ugens udmelding efter Lau Svenssens vurdering om, at DSV positionerer sig til det, der kan blive koncernens største opkøb.

»Hvis det var et reelt skifte, så ville man gennemføre det med det samme,« lyder det fra Lau Svenssen.

Der er dog ikke noget ved det kommende chefskifte, som får investorerne til at tænke anderledes om DSV--aktien ud fra et investeringsperspektiv.

»Jeg kigger stadig fundamentalt på DSV, og synes det er en meget attraktiv og veldrevet virksomhed. Det er jo ikke fordi, der er meldinger om, at de skal nedjustere, eller der er blevet trådt forkert,« siger Lars Hytting og påpeger, at DSV-aktien er faldet denne uge – også efter udmeldingen om rokaden på hjørnekontoret:

»Jeg synes mere, at aktien er blevet 10 pct. mere interessant, end den var i forvejen.«

Heller ikke aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank kan se, at forretningen skulle ændre sig markant.

»Der er ikke udsigt til større forandringer i den her forbindelse. Når man går tilbage og kigger – også før Jens Bjørn Andersens tid – så har strategien med opkøb og få investeringer i aktiver altid været en del af deres dna og baggrund for den succes, som de har og har haft. Og det forventer jeg vil fortsætte under Jens Lund,« siger Sydbank-analytikeren og tilføjer:

»Jeg kan ikke se, hvorfor man vil lave nogle radikale ændringer på noget, der har fungeret så godt gennem så mange år.«

Siden Jens Bjørn Andersen fik titlen som topchef i DSV i august 2008, har investorerne fået et gennemsnitligt årligt afkast på 18,3 pct. inklusiv udbytter. Det kan du læse mere om her.

Euroinvestor har forsøgt at få en kommentar fra DSV, men det har ikke været muligt.