Chefredaktørerne på Aller-medierne Familie Journal, Søndag og Mad & Bolig er tirsdag stoppet.

Afskedigelserne af Søren Johannesen, Stinne Bjerre og Ulla Johanne Johansson sker som led i en større omlægning og tilhørende sparerunde.

Det skriver Mediawatch.

Også fem ansatte i Aller Medias reklamebureau, OTW, fratræder deres stillinger, lyder det fra kommunikationschefen i Aller, Magnus Hviid.

Afskedigelserne kommer dog ikke som et chok for fællestillidsrepræsentanten for medlemmerne af Dansk Journalistforbund hos Aller Media, Kirsten Beyer.

Til Mediawatch fortæller hun, at medarbejderne siden foråret har været klar over, at der var ændringer på vej.

»Siden april har vi vidst, at der skulle ske noget, for virksomheden har haft et svensk konsulentfirma til blandt andet at se på, hvordan vi arbejder, så produktionen måske kan effektiviseres og ressourcerne udnyttes bedre,« siger hun.

Hun frygter dog, at der er flere fyringer på vej. Og det vil Magnus Hviid da heller ikke afvise.

Dagens afskedigelser er nemlig kun starten på den omlægning, der skal ske i mediehuset.

»Der er tale om en omorganiseringsproces, hvor vi optimerer på områder, hvor vi skal gøre mindre, samt investerer i områder, hvor vi skal gøre mere,« siger han til Mediawatch.

Ifølge Mediawatch starter den omtalte proces godt to måneder før Aller Medias afslutning af regnskabsåret.

Sidste år havde mediehuset et overskud på 5,6 millioner kroner. Året forinden led Aller Media et underskud på 31 millioner kroner.