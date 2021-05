For fire uger siden gjorde en whistleblower opmærksom på urent trav i Børsens annonceafdeling.

Avisens øverste ledelse blev ledt i retningen af en række e-mails med indhold, der indikerede, at der blev snydt med avisens coronakompensation i annonceafdelingen.

Siden har et eksternt advokatfirma undersøgt sagen, og tirsdag er dommen klar: Avisen har modtaget knap 51.000 kroner i uberettiget støtte.

»Det ser jeg meget alvorligt på,« fortæller chefredaktør Bjarne Corydon til B.T.

Avisen har valgt at afskedige tre medarbejdere i annonceafdelingen som følge af den eksterne undersøgelse. Også den kommercielle direktør har forladt sin stilling, selvom undersøgelsen ikke konkluderede, at han havde været involveret i svindlen.

Han vil ikke udtale sig om, hvordan de fyrede medarbejdere forholder sig til sagen. Han vil heller ikke uddybe, hvorvidt den kommercielle direktør selv har sagt op, eller om han er blevet fyret.

Hvad har de fyrede medarbejderes reaktion været på sagen?

»Alle de her forhold er personlige, og de har krav på, at det forbliver sådan, så det vil jeg ikke uddybe,« siger han.

Bjarne Corydon understreger, at ingen på avisen har fået personlig vinding ud af den uberettigede støtte. Foto: Scanpix Foto: Søren Bidstrup Vis mere Bjarne Corydon understreger, at ingen på avisen har fået personlig vinding ud af den uberettigede støtte. Foto: Scanpix Foto: Søren Bidstrup

I undersøgelsen, der er foretaget af advokatfirmaet Plesner, fremgår det, at der uden rimelig begrundelse er flyttet annonceordrer for i alt 158.319 kroner ud af støtteperioden i 2020, men fordi Børsens øvrige annonceindtægter har været sat for højt, er det samlede beløb i sidste ende 50.842 kroner.

51.000 virker som småpenge at bryde loven for. Hvad skulle incitamentet være for det?

»Det er også svært at forstå, men jeg vil sige, at det endelige beløb ikke er op til mig at konkludere. Det skal Slots- og Kulturstyrelsen nu vurdere. Så jeg kan ikke sætte to streger under det her.«

Men kan du sige, om det har været med hensigten om at tage pengene med hjem eller at profitere Børsen?

»Det kan jeg til gengæld sætte to streger under. Der er ikke nogen, der har haft nogen form for personlig, økonomisk vinding på det her. Det tror jeg er enormt vigtigt at understrege,« siger Bjarne Corydon.

I er en avis, der selv er vant til at gå kritisk til erhvervsdrivende. Hvad betyder det her for Børsens troværdighed?

»Det betyder da, at vi har en stor opgave foran os, og den synes jeg selv, jeg er i gang med at løse lige nu, mens vi taler sammen. Man skal kunne tage sin egen medicin, og det er også derfor, jeg stiller op til alle de interviews, man kunne ønske sig,« siger chefredaktøren.

Han erkender samtidig, at han også kunne have handlet anderledes i sagens forløb.

»Det tror jeg altid, man kan. Når noget er gået galt, sidder man altid og ærgrer sig – men jeg er jo også blevet undersøgt i fuldstændig sammen grundighed, og alle mine mails, og hvad jeg i øvrigt måtte have, er blevet undersøgt. Og de har konkluderet, at der ikke er blevet handlet forkert,« siger han.