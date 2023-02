Lyt til artiklen

»Wow, et vildt tal for industrien. Jeg er næsten ved at falde ned af stolen.«

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre er fuld af forbløffelse over netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser, at Danmarks industriproduktion steg med hele 15,3 procent i december. Den næsthøjeste månedlige stigning nogensinde målt i statistikkens 23-årige levetid.

»Den fuldstændig vanvittige fremgang skyldes i overvejende grad medicinalindustrien, som har løftet produktionen med hele 46 procent i december. Medicinalsektoren fortsætter med at være industriens guldkalv, og den bare buldrer afsted,« skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar.

Han forklarer, at den vilde fremgang for medicinalsektoren blandt andet skyldes høj omsætning, større lagre og få aktører på markedet, som kan resultere i nogle store udsving.

Set for 2022 som helhed har den samlede industriproduktion været markant højere end i 2021, og samlet set har industrien formået at løfte produktionen med 16 procent.

Ifølge Jeppe Juul Borre er det »en helt vild stigning«.

»Industrien er fløjet afsted i 2022. Og det er ikke ene og alene drevet af medicin. I alt har 8 ud af 12 underbrancher formået at løfte produktionen.«

»Det er imponerende i et år med omkostningspres, forsyningsudfordringer og økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine,« lyder det.

Trods de flotte takter er industrien dog fortsat påvirket af udfordringer.

Ifølge Jeppe Juul Borre melder 6 ud af 10 industrivirksomheder om produktionsbegrænsninger af den ene eller anden art.

De største produktionsbegrænsninger er mangel på materialer og udstyr, og hertil fylder mangel på arbejdskraft fortsat.

Derudover nævner omkring hver fjerde virksomhed, at mangel på efterspørgsel begynder at være et problem.

»Generelt er industriens forventninger til deres omsætning og antal af beskæftigede i industrien faldende. Det vidner om en mere udfordrende tid for industrien forude,« skriver Jeppe Juul Borre og fortsætter:

»Tilliden i industrien er drønet ned og befinder sig på det laveste siden coronakrisen. Det er især forventningerne til produktionen, som trækker ned.«