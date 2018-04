Forhandlingerne om løn- og arbejdsvilkårene for de ansatte i staten, regionerne og kommunerne går søndag ind i det, der kan blive den sidste og afgørende fase.

Efter lang tids sværdslag ved forhandlingsbordene i Forligsinstitutionen har parterne nu valgt at dele forhandlingerne op - og det er spørgsmålet, om det kan være det, der skal til for at nå til enighed. Om ikke andet på et af områderne. Det vil vise sig.

Herunder kan du følge slagets gang i Forligsinstitutionen i løbet af søndagen.