Det vil gå fra skidt til endnu værre.

Direktøren for Nordens største hotelkæde frygter for fremtiden, hvis ikke snart politikerne tager affære.

Coronapandemien gjorde sommeren 2020 til et vågent mareridt for hotelbranchen og resten af turistindustrien.

Scandic Hotel har netop fremlagt årsregnskab for 2020, skriver Finans.dk, og der er røde tal på bundlinjen.

Hotelkæden Hotel Scandic er blevet hårdt ramt af coronakrisen. (Arkivfoto) Vis mere Hotelkæden Hotel Scandic er blevet hårdt ramt af coronakrisen. (Arkivfoto)

Regnskabet viser et underskud på 230 millioner kroner. Til sammenligning gav året før et rekordoverskud på 16 millioner.

Direktør Søren Faerber fra Scandic Hotel i Danmark frygter, at sommeren i år bliver endnu værre, hvis ikke snart regeringen signalerer til omverdenen, at udenlandske turister er velkomne.

»En stor del af Europa står med åbne arme og siger: 'Vi vil gerne have turister ind.' Det gør vi ikke i Danmark, fordi vi har det her ekstreme forsigtighedsprincip. Så vi har en hel oplevelsesbranche, der sidder med sorteper til juli og august,« siger han til Finans.dk.

Det dårlige resultat for 2020 kommer dog ikke bag på ham, men han er bekymret over fremtidsudsigterne.

Scandic Hotels kom ud af 2020 med et underskud 4,4 milliarder kroner. Direktøren frygter, at 2021 bliver endnu værre. (Arkivfoto) Foto: LARS MØLLER Vis mere Scandic Hotels kom ud af 2020 med et underskud 4,4 milliarder kroner. Direktøren frygter, at 2021 bliver endnu værre. (Arkivfoto) Foto: LARS MØLLER

Han peger på, at turismeindtægterne står for ti procent af vores eksport, og frygter, at hoteller, cafeer og restauranter vil stå med en kæmpe gæld på den anden side af pandemien.

Hvis ikke regeringen vil tage imod turisterne med åbne arme, foreslår Faerber indgreb som differentieret moms og oplevelsesfradrag til de hårdest ramte erhverv.