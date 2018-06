Bankerne klarer sig bedre i år end sidste år, når det kommer til deres image.

Flere kunder finder bankernes produkter overskuelige, og de synes, at deres bank har konkurrencedygtige produkter. Hos nogle af bankerne vil flere kunder tilmed anbefale deres bank til andre.

Nogle få banker har ikke oplevet denne positive udvikling. Særlig slemt er det for nordens største bank, Nordea.

I en undersøgelse fra mybanker.dk over Danmarks bedste banker, skraber Nordea bunden. Et overvældende flertal af bankens kunder svarer, at Nordeas produkter ikke er konkurrencedygtige, at de er uoverskuelige og at banken har et dårligt image. I MyBankers undersøgelse fra 2017 ville hele 78% procent af bankens kunde anbefale Nordea. I 2018 er det kun 45%.

Samlet set ryger Nordea fra en 12. plads i 2017 til en 19. plads i 2018. Resultatet kommer dog ikke bag på Nordea.

'Det overrasker os ikke, men vi er naturligvis ikke tilfredse med placeringen. Vi er midt i en stor forandring af hele Nordea, hvor vi arbejder fokuseret på at skabe en bank, der er mere tilgængelig for vores kunder, som er nem at være kunde i og som tager et stort ansvar i samfundet,' siger landechef Frank Vang-Jensen i en skriftlig kommentar.

Selvom Nordea får den absolutte bundplacering i undersøgelsen, så har Frank Vang-Jensen noget at glæde sig over. Nordea går nemlig frem i undersøgelse på de feleste parametre i forhold til sidste år, men altså ikke nok til, at de kan kravle op af ranglisten.

'Denne forandring tager lang tid, men jeg er sikker på, at vi bygger en bedre bank til gavn for vores kunder, medarbejdere og samfundet, hvilket blandt andet stigningen i vores kundetilfredshed de seneste to kvartaler underbygger', skriver Frank Vang-Jensen.

Arbejdernes Landsbank er den absolutte topscore lige foran Nordjyske Bank, der indtog første pladsen sidste år.